Гендиректор «Шанхая» Белых: аренда «СКА Арены» обходится дорого, но оно того стоит

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых высказался о проведении домашних матчей на «СКА Арене» и рассказал про трансферную кампанию клуба.

«Аренда «СКА Арены» обходится дорого относительно площадки в Мытищах. Но оно того стоит.

Планируем серьёзную трансферную кампанию. Важно точечно искать сильных игроков. Спортивный результат неудовлетворительный, связан в первую очередь с комплектацией. Перемены будут заметными. Насколько велики, покажет время. Ещё не подводили итоги спортивного блока, но Митч Лав остаётся в следующем сезоне. С ним заходим в следующий сезон», — передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.