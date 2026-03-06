Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Шанхая» Белых: аренда «СКА Арены» обходится дорого, но оно того стоит

Гендиректор «Шанхая» Белых: аренда «СКА Арены» обходится дорого, но оно того стоит
Комментарии

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых высказался о проведении домашних матчей на «СКА Арене» и рассказал про трансферную кампанию клуба.

«Аренда «СКА Арены» обходится дорого относительно площадки в Мытищах. Но оно того стоит.

Планируем серьёзную трансферную кампанию. Важно точечно искать сильных игроков. Спортивный результат неудовлетворительный, связан в первую очередь с комплектацией. Перемены будут заметными. Насколько велики, покажет время. Ещё не подводили итоги спортивного блока, но Митч Лав остаётся в следующем сезоне. С ним заходим в следующий сезон», — передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
В «Шанхае» рассказали, когда планируют полноценно вернуться в Китай
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android