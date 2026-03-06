Скидки
Гендиректор «Шанхая» Белых: всё финансирование должно быть на китайской стороне

Комментарии

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых рассказал о финансировании клуба после переезда в Китай.

«Мотивация у китайских партнёров проста — они фанаты хоккея. Они играли профессионально и продолжают играть до сих пор на любительском уровне, оказывают помощь американским командам из НХЛ.

Россия сейчас ближе, коллеги высоко оценивают уровень КХЛ. Без вертикали построить всё невозможно, они хотят это сделать и развивать хоккей в Китае. Всё финансирование в целевом формате должно быть на китайской стороне. Это займёт время и зависит от наших усилий. Стоимость аренды арены в Китае сопоставима с арендой «СКА Арены». Она соответствует топ-уровню. Если остановимся тут, её придётся ещё доводить до уровня КХЛ.

У Ковалёва по некоторым причинам не получилось поставить игру в большинстве. Из-за отсутствия динамики в большинстве такое решение было принято», — передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Гендиректор «Шанхая» Белых: аренда «СКА Арены» обходится дорого, но оно того стоит
