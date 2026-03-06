В «Шанхае» объяснили, почему у команды не может быть партнёрства в ВХЛ

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых рассказал, почему у команды не может быть партнёрства во Всероссийской хоккейной лиге.

«Мы иностранный клуб, поэтому не может быть партнёрства в ВХЛ. Поэтому надо строить систему в Китае и делать историю, которая поможет это реализовывать. Китайский клуб в ВХЛ — возможный вариант. Нужно делать состав шире, но это вопрос непростой», — передаёт слова Белых корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 62 матча и с 54 очками располагаются на девятой строчке в таблице Запада.