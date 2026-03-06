Скидки
Результаты матчей НХЛ на 6 марта 2026 года

В ночь на 6 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 6 марта 2026 года:

«Питтсбург Пингвинз» – «Баффало Сэйбрз» — 1:5;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Флорида Пантерз» — 4:2;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:2;
«Филадельфия Флайерз» – «Юта Маммот» — 0:3;
«Виннипег Джетс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:1;
«Нэшвилл Предаторз» – «Бостон Брюинз» — 6:3;
«Калгари Флэймз» – «Оттава Сенаторз» — 1:4;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:3.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 84 очками после 61 матча возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 91 очком после 60 игр.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
