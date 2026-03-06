Нападающий Конор Гарланд перешёл из «Ванкувера» в «Коламбус»

Нападающий Конор Гарланд перешёл из «Ванкувер Кэнакс» в «Коламбус Блю Джекетс». «Косатки» получили выбор во втором раунде драфта НХЛ 2028 года и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

29-летний Гарланд в текущем сезоне сыграл 50 встреч, в которых записал на свой счёт 26 (7+19) очков. Гарланд провёл последние пять сезонов в составе «Ванкувер Кэнакс». Всего в рамках НХЛ форвард сыграл 535 игр, где забросил 129 шайб и отдал 188 результативных передач.

Напомним, ранее стало известно, что «Ванкувер Кэнакс» обменял защитника Тайлера Майерса в «Даллас Старз».