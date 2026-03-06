Расписание матчей КХЛ на 6 марта 2026 года

Сегодня, 6 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 5 марта 2026 года (время московское):

17:00. «Металлург» Мг – «Автомобилист»;

19:30. ЦСКА – «Трактор»;

19:30. ХК «Сочи» – «Авангард».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 91 очком после 63 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 61 игры. Регулярка КХЛ завершится 20 марта.