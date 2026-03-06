Скидки
«Баффало» совершило крупный обмен с «Виннипегом», получив двукратного обладателя КС

Комментарии

Защитники Логан Стэнли и Люк Шенн перешли из «Виннипег Джетс» в «Баффало Сэйбрз». «Джетс» получили нападающего Исака Розена, защитника Джейкоба Брайсона, выбор в четвёртом раунде драфта 2026 года и выбор во втором раунде драфта 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба «Сэйбрз».

27-летний Стэнли всю карьеру провёл в «Виннипеге». В текущем сезоне он сыграл 59 матчей, в которых набрал 21 (9+12) очко.

36-летний Шенн сыграл в сезоне 46 матчей, в которых записал на свой счёт 7 (1+6) очков. На его счету 1118 игр за карьеру в НХЛ, где он набрал 212 (45+167) очков. Он является обладателем Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

22-летний Исак Росен в нынешнем сезоне провёл 16 матчей, где набрал 7 (3+4) очков. 28-летний Брайсон записал на свой счёт 5 (2+3) очков в 35 встречах сезона.

