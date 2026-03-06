В «Вашингтоне» высказались об уходе защитника Джона Карлсона из клуба

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался об уходе защитника Джона Карлсона из клуба. Игрок обороны был обменян в «Анахайм».

«С момента прихода в нашу организацию 17 лет назад Джон Карлсон каждый день являл собой пример того, что значит быть игроком «Вашингтон Кэпиталз. Целеустремлённость, лидерские качества, настойчивость и мастерство Джона помогли нашей франшизе достичь новых высот и закрепили за ним статус краеугольного камня и одного из величайших игроков в истории «Кэпиталз». Его вклад в нашу организацию и сообщество «Вашингтона» как на льду, так и за его пределами, неизмерим. Мы невероятно благодарны за всё, что Джон дал нашей команде, желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем в «Анахайме», — цитирует Патрика сайт «Вашингтона».