Расписание матчей ВХЛ на 6 марта 2026 года

Сегодня, 6 марта, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 6 марта 2026 года (время московское):

11:00. «Магнитка» – «Кристалл»;

16:30. «Южный Урал» – «Дизель»;

18:30. ХК «Тамбов» – «Сокол»;

19:00. «Ростов» – ХК «Норильск».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 100 очков в 59 матчах. Второе место занимает «Югра» с 94 очками после 58 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (89 очков в 58 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.