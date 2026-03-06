Расписание матчей МХЛ на 6 марта 2026 года

Сегодня, 6 марта, пройдут 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 6 марта 2026 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Динамо-Шинник»;

12:00. «Тайфун» – «Красная Машина-Юниор»;

12:00. «Амурские Тигры» – МХК «Атлант»;

13:00. Академия СКА – МХК «Спартак MAX»;

15:30. «Омские Ястребы» – «Реактор»;

16:30. МХК «Молот» – «Мамонты Югры»;

17:30. «Ладья» – «Ирбис»;

18:30. МХК «Динамо» СПб – «Красная Армия»;

19:00. «АКМ-Юниор» – «Локо-76»;

19:00. «СКА-1946» – МХК «Спартак»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Крылья Советов».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 96 очками после 55 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.