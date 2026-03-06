Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В раздевалке «Вашингтона» все пребывают в состоянии шока». Паньотта — о переходе Карлсона

«В раздевалке «Вашингтона» все пребывают в состоянии шока». Паньотта — о переходе Карлсона
Комментарии

Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта рассказал о реакции игроков «Вашингтон Кэпиталз» на обмен защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс».

«Можно с уверенностью сказать, что игроки сегодня в полном замешательстве после того, как Дауда и Карлсона обменяли. По словам некоторых членов команды, все в раздевалке пребывают в состоянии шока», — написал Паньотта.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Материалы по теме
Официально
Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон обменян в «Анахайм», он 17 лет играл за «столичных»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android