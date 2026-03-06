«В раздевалке «Вашингтона» все пребывают в состоянии шока». Паньотта — о переходе Карлсона

Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта рассказал о реакции игроков «Вашингтон Кэпиталз» на обмен защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс».

«Можно с уверенностью сказать, что игроки сегодня в полном замешательстве после того, как Дауда и Карлсона обменяли. По словам некоторых членов команды, все в раздевалке пребывают в состоянии шока», — написал Паньотта.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.