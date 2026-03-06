«Вашингтон» имеет 22 выбора в следующих трёх драфтах, включая четыре — в первом раунде

«Вашингтон Кэпиталз» после нескольких обменов имеет 22 выбора в следующих трёх драфтах Национальной хоккейной лиги. Четыре из этих пиков приходится на первый раунд и девять — на первые три раунда. Об этом сообщает журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети Х.

По годам выборы распределены так:

2026

1 (x2*), 4 (x2), 5, 6 и 7;

2027

1, 2, 3 (x2), 4, 5, 7 (x2);

2028

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

* в зависимости от игры «Анахайма» по условиях обмена Карлсона.

Напомним, сегодня, 6 марта, «столичные» обменяли защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс». Ранее, 5 марта, команда обменяла форварда Ника Дауда в «Вегас Голден Найтс».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Кэпиталз» провели 63 встречи, в которых набрали 69 очков, команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.