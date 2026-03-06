Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» имеет 22 выбора в следующих трёх драфтах, включая четыре — в первом раунде

«Вашингтон» имеет 22 выбора в следующих трёх драфтах, включая четыре — в первом раунде
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» после нескольких обменов имеет 22 выбора в следующих трёх драфтах Национальной хоккейной лиги. Четыре из этих пиков приходится на первый раунд и девять — на первые три раунда. Об этом сообщает журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети Х.

По годам выборы распределены так:

2026
1 (x2*), 4 (x2), 5, 6 и 7;

2027
1, 2, 3 (x2), 4, 5, 7 (x2);

2028
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

* в зависимости от игры «Анахайма» по условиях обмена Карлсона.

Напомним, сегодня, 6 марта, «столичные» обменяли защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс». Ранее, 5 марта, команда обменяла форварда Ника Дауда в «Вегас Голден Найтс».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Кэпиталз» провели 63 встречи, в которых набрали 69 очков, команда расположилась на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
«Вашингтон» обменял легенду клуба! «Столичные» не планируют в плей-офф? Дедлайн НХЛ, LIVE!
Live
«Вашингтон» обменял легенду клуба! «Столичные» не планируют в плей-офф? Дедлайн НХЛ, LIVE!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android