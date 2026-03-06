ЦСКА — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 6 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным ЦСКА и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче ЦСКА в гостях одержал победу со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги армейский клуб провёл 62 встречи, в которых набрал 74 очка и располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 65 очками после 61 матча находится на шестой строчке Востока.