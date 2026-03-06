Скидки
В «Анахайме» высказались о приходе Карлсона в результате обмена с «Вашингтоном»

В «Анахайме» высказались о приходе Карлсона в результате обмена с «Вашингтоном»
Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик прокомментировал приход в команду защитника Джона Карлсона в результате обмена с «Вашингтон Кэпиталз».

«Джон Карлсон привнесёт в нашу команду лидерские качества, характер, высокий хоккейный интеллект и уверенность в себе. Мы очень рады, что к нам присоединится обладатель Кубка Стэнли, который дополнит нашу команду и поможет совершить мощный рывок на финишной прямой», — приводит слова Вербика сайт «Анахайма».

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771).

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон обменян в «Анахайм», он 17 лет играл за «столичных»
