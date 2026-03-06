Скидки
Металлург — Автомобилист: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 6 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и «Автомобилистом». Игра на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

06 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Это будет пятый матч команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее в трёх играх сильнее оказывался «Металлург». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 61 матч, в которых набрал 97 очков, он занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 78 очками после 62 встреч располагается на четвёртой строчке Востока.

