«Металлург» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 6 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорске состоится встреча между местным «Металлургом» и «Автомобилистом». Игра на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 марта 2026, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет пятый матч команд из шести запланированных в текущем сезоне. Ранее в трёх играх сильнее оказывался «Металлург». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги магнитогорский клуб сыграл 61 матч, в которых набрал 97 очков, он занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 78 очками после 62 встреч располагается на четвёртой строчке Востока.