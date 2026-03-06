Скидки
Защитник «Коламбуса» Проворов с тремя очками вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Комментарии

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов набрал 3 (1+2) очка во встрече с «Флоридой Пантерз» (4:2) и стал третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги.

Второй звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер, который в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:2) забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Первая звезда дня — нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг. На его счету победная шайба и две результативные передачи в матче с «Бостон Брюинз» (6:3).

Посмотреть видео можно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

