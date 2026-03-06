Панарин — 1-й незадрафтованный игрок со времён Сан-Луи, у кого 10+ сезонов с 20+ шайбами

Российский нападающий Артемий Панарин забросил свою первую шайбу в составе нового клуба — «Лос-Анджелес Кингз» во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс». На счету форварда в текущем сезоне стало 20 шайб.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин теперь имеет 10 сезонов с 20 и более заброшенными шайбами. Артемий стал первым незадрафтованным игроком со времён Мартена Сан-Луи, у кого есть 10 и более сезонов и 20+ голами. Канадский экс-форвард оформил свой 10-й сезон с 20+ шайбами в 2014 году. В сезоне-2014/2015 Мартен провёл свой 11-й такой сезон.

6 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева льда.