Панарин — 1-й незадрафтованный игрок со времён Сан-Луи, у кого 10+ сезонов с 20+ шайбами

Российский нападающий Артемий Панарин забросил свою первую шайбу в составе нового клуба — «Лос-Анджелес Кингз» во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс». На счету форварда в текущем сезоне стало 20 шайб.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин теперь имеет 10 сезонов с 20 и более заброшенными шайбами. Артемий стал первым незадрафтованным игроком со времён Мартена Сан-Луи, у кого есть 10 и более сезонов и 20+ голами. Канадский экс-форвард оформил свой 10-й сезон с 20+ шайбами в 2014 году. В сезоне-2014/2015 Мартен провёл свой 11-й такой сезон.

6 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Панарин (Копитар, Андерсон) – 03:17     2:0 Хелениус (Мэлотт, Уорд) – 34:20     3:0 Андерсон (Даути, Кемпе) – 35:51     3:1 Хорват (Пажо) – 39:59     4:1 Лаферрье (Кларк, Кемпер) – 42:30 (pp)     4:2 Пелеч (Пажо) – 44:30 (sh)     5:2 Кемпе (Кларк, Панарин) – 48:30     5:3 Хейнеман (Шефер, Барзал) – 58:01    
