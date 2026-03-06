Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар стал пятым игроком из Европы с 1500 матчами в НХЛ

Капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3).
Эта игра стала для 38-летнего словенца 1500-й в регулярках лиги. Команда приготовила для Анже небольшой ролик.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Копитар стал 25-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 1500 матчей. Рекорд принадлежит Патрику Марло (1779). Среди европейских хоккеистов больше матчей провели только четверо — Яромир Ягр (Чехия, 1733), Здено Хара (Словакия, 1680), Никлас Лидстрём (Швеция, 1564) и Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон Кэпиталз», 1554).
На счету Копитара за карьеру в Национальной хоккейной лиге 1303 (446+857) очка.
