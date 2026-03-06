Владимир Крикунов поддержал идею ввести в КХЛ трёхочковую систему

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном возвращении в КХЛ трёхочковой оценки побед команд. Ранее такую идею предложил экс-наставник «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьёв.

«Согласен с этой идеей, в КХЛ нужно было оставить трёхочковую систему. Три очка за чистую победу в основное время — более справедливая оценка результата. Три очка мотивируют команды больше атаковать, выкладываться в концовках, когда равный счёт. При такой системе хоккей будет поинтереснее», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».