Владимир Крикунов поддержал идею ввести в КХЛ трёхочковую систему

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о возможном возвращении в КХЛ трёхочковой оценки побед команд. Ранее такую идею предложил экс-наставник «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьёв.

«Согласен с этой идеей, в КХЛ нужно было оставить трёхочковую систему. Три очка за чистую победу в основное время — более справедливая оценка результата. Три очка мотивируют команды больше атаковать, выкладываться в концовках, когда равный счёт. При такой системе хоккей будет поинтереснее», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Матч ЦСКА — «Трактор» 6 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
