«Не совсем всё готово, столкнулись со многими сложностями». Морозов — об играх КХЛ в Китае

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался об организации матчей «Шанхайских Драконов» в Китае.

«Непростой процесс переезда. Мы видим, что происходит. Не совсем всё готово. Планировали проводить тут, чтобы узнать, как готовы публика и служба к проведению игр. Столкнулись со многими сложностями, в том числе и в логистике. Тестируем, ещё один матч впереди. Завтра ожидаем больше болельщиков. Затем будем думать, принимать решение. Сегодня встречаемся с партнёрами, узнаём, какие у них мысли. Если есть вовлечённость в процесс, организовать легче. Неплохая арена, но есть минусы, над которыми надо поработать. Её и город можно подготовить.

Помогали клубу, были на связи. Знали, что могли быть и большие проблемы. Сейчас меньше сложностей, безвизовый режим, это помогло. Были разговоры с китайской стороны, что нужно запретить драки на матчах. Приходилось объяснять, что такое может произойти. Преодолели всё, матч состоялся. Может, не такой красочный. «Сибирь» бьётся за очки», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

