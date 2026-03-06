Скидки
Президент КХЛ Морозов заявил, что лига помогла клубам с расходами на игры в Китае

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, что КХЛ помогла командам с расходами по матчам в Китае. Напомним, «Шанхайские Драконы» в Шанхае сыграли с «Сибирью» (1:2) и проведут там же матч с «Барысом» 7 марта.

«Многие, вероятно, впервые были на хоккее. Надеемся, в дальнейшем будут увлекаться. К новому всегда нужно привыкать. Для китайских болельщиков хоккей — не самый знакомый вид спорта. Нужно знакомить их с хоккеем. Абсолютно новый продукт для всех. После двух игр будем детально разбирать.

По расходам помогли клубам. Принималось решение по ходу сезона, когда сформирован бюджет. Все откликнулись на идею. Вы спрашивали игроков, им нравится. Клубы и руководство поддержали идею», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

