Алексей Морозов: партнёры в Китае в восторге от посещаемости матчей КХЛ
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о посещаемости матчей КХЛ в Шанхае. Напомним, игра «Шанхайские Драконы» — «Сибирь» (1:2) в Шанхае собрала 4352 зрителя.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Косолапов (Кошелев, Абрамов) – 29:36 (5x5) 1:1 Фу (Саттер, Попугаев) – 45:11 (5x5) 1:2 Лещенко (Пьянов, Зайцев) – 48:34 (5x5)
«Вчера после игры пообщались с партнёрами, они в восторге от посещаемости. Сказали, что для Китая это круто, это прорыв для игры. В субботу будет больше. Китайцам нравится, что есть обязательство для клубов иметь свои школы. Для них это важная составляющая», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Ранее Алексей Морозов рассказал, что КХЛ помогла «Шанхайским Драконам», «Сибири» и «Барысу» с расходами по матчам в Китае.
