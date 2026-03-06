Алексей Морозов: партнёры в Китае в восторге от посещаемости матчей КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о посещаемости матчей КХЛ в Шанхае. Напомним, игра «Шанхайские Драконы» — «Сибирь» (1:2) в Шанхае собрала 4352 зрителя.

«Вчера после игры пообщались с партнёрами, они в восторге от посещаемости. Сказали, что для Китая это круто, это прорыв для игры. В субботу будет больше. Китайцам нравится, что есть обязательство для клубов иметь свои школы. Для них это важная составляющая», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Алексей Морозов рассказал, что КХЛ помогла «Шанхайским Драконам», «Сибири» и «Барысу» с расходами по матчам в Китае.