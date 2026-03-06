Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Морозов: партнёры в Китае в восторге от посещаемости матчей КХЛ

Алексей Морозов: партнёры в Китае в восторге от посещаемости матчей КХЛ
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о посещаемости матчей КХЛ в Шанхае. Напомним, игра «Шанхайские Драконы» — «Сибирь» (1:2) в Шанхае собрала 4352 зрителя.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 марта 2026, четверг. 14:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Косолапов (Кошелев, Абрамов) – 29:36 (5x5)     1:1 Фу (Саттер, Попугаев) – 45:11 (5x5)     1:2 Лещенко (Пьянов, Зайцев) – 48:34 (5x5)    

«Вчера после игры пообщались с партнёрами, они в восторге от посещаемости. Сказали, что для Китая это круто, это прорыв для игры. В субботу будет больше. Китайцам нравится, что есть обязательство для клубов иметь свои школы. Для них это важная составляющая», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Алексей Морозов рассказал, что КХЛ помогла «Шанхайским Драконам», «Сибири» и «Барысу» с расходами по матчам в Китае.

Материалы по теме
Президент КХЛ Морозов заявил, что лига помогла клубам с расходами на игры в Китае
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android