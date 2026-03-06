Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов ответил, в каких странах ещё могут пройти игры KHL World Games

Морозов ответил, в каких странах ещё могут пройти игры KHL World Games
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил, в каких странах ещё могут пройти игры KHL World Games.

«У нас есть ограничения. Были разговоры, чтобы провести World Games в Эмиратах. Знаете, какая сейчас обстановка. Тяжело загадывать, летом будем думать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, вчера, 5 марта, «Шанхайские Драконы» провели игру с «Сибирью» (1:2) в рамках KHL World Games. Матчей КХЛ не было в Китае более шести лет — последняя игра состоялась 2237 дней назад, когда «Куньлунь Ред Стар» играл в Пекине с «Амуром». Затем из-за пандемии коронавируса матчи китайской команды проводились в России.

Материалы по теме
Алексей Морозов: партнёры в Китае в восторге от посещаемости матчей КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android