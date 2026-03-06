Морозов ответил, в каких странах ещё могут пройти игры KHL World Games

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил, в каких странах ещё могут пройти игры KHL World Games.

«У нас есть ограничения. Были разговоры, чтобы провести World Games в Эмиратах. Знаете, какая сейчас обстановка. Тяжело загадывать, летом будем думать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, вчера, 5 марта, «Шанхайские Драконы» провели игру с «Сибирью» (1:2) в рамках KHL World Games. Матчей КХЛ не было в Китае более шести лет — последняя игра состоялась 2237 дней назад, когда «Куньлунь Ред Стар» играл в Пекине с «Амуром». Затем из-за пандемии коронавируса матчи китайской команды проводились в России.