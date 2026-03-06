Президент КХЛ Морозов: грустно, что рано завершилась борьба за плей-офф

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился ожиданиями от начала Кубка Гагарина — 2026.

«Быстрее бы начался плей-офф, хочется узнать, кто с кем сыграет. Восьмёрки очень равные. Думаю, нас ждут сюрпризы. Не буду скрывать, грустно, что рано завершилась борьба за плей-офф. Работаем, чтобы сокращать разрыв пола и потолка. Это работает — борьба в восьмёрках становится плотнее», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 91 очком после 63 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 61 игры. Регулярка КХЛ завершится 20 марта.