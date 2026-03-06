Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ Морозов: грустно, что рано завершилась борьба за плей-офф

Президент КХЛ Морозов: грустно, что рано завершилась борьба за плей-офф
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился ожиданиями от начала Кубка Гагарина — 2026.

«Быстрее бы начался плей-офф, хочется узнать, кто с кем сыграет. Восьмёрки очень равные. Думаю, нас ждут сюрпризы. Не буду скрывать, грустно, что рано завершилась борьба за плей-офф. Работаем, чтобы сокращать разрыв пола и потолка. Это работает — борьба в восьмёрках становится плотнее», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Матч ЦСКА — «Трактор» 6 марта можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 91 очком после 63 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 61 игры. Регулярка КХЛ завершится 20 марта.

Материалы по теме
Морозов ответил, в каких странах ещё могут пройти игры KHL World Games
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android