Морозов: доносим до клубов КХЛ, что нужно заблаговременно работать до начала сезона

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о работе с руководителями клубов КХЛ.

«У каждого клуба есть условия, чтобы навязать борьбу. Но некоторые решения… Доносим до руководителей, что нужно заблаговременно работать до начала сезона. Например, из-за переезда «Шанхая» пришлось по-новому делать календарь. Эти нюансы пытаемся доводить заранее. «Куньлунь» не попадал в плей-офф, потому что собирался в конце августа», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Алексей Морозов поделился ожиданиями от начала Кубка Гагарина — 2026, который стартует 23 марта и продлится до 23 мая.

