Президент КХЛ Морозов допустил переносы домашних матчей «Сочи» в другие города

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о ситуации c проведением матчей в Сочи на фоне угроз атак БПЛА и допустил переносы домашних матчей команды в другие города.

«Факторы в Сочи проходят целый год. Там хорошо проходят все процессы. Мы постоянно общаемся. Сейчас ситуация неприятная, но там были сложные ситуации. Так сложилось. Нашли возможность, куда можно перенести. Клубы это понимают. С «Торпедо» была оперативно получена информация, что угрозы нет, но нужно на время остановить матч. Решили, что лучше подождать и доиграть, чем переносить. «Локомотив» взял на себя расходы «Сочи», чтобы провести матч в Ярославле. Будет ещё три матча в Сочи. Говорили клубам, что у «Сочи» тяжёлая финансовая ситуация. «Авангард» не откликнулся на предложение, поэтому матч состоится в Сочи. А по следующим матчам с «Ак Барсом» и «Амуром» будем разговаривать, готовы ли они сделать так, как «Локомотив», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.