Алексей Морозов поделился мнением об отъезде Игоря Ларионова на финал Олимпиады

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением об отъезде главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал Олимпиады — 2026 в Италии.

«Никак не отнёсся к отъезду Ларионова. Это личное дело каждого. Вдруг он Макдэвида поехал уговаривать? Может, со СКА бы и выиграл не только индивидуальные призы. Пора бы ему уже, поддерживаю его как спортсмен спортсмена. Хочется увидеть его с командным трофеем», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Алексей Морозов высказался о ситуации с проведением матчей в Сочи на фоне угроз атак БПЛА и допустил переносы домашних игр команды в другие города.