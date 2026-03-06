Скидки
Алексей Морозов поделился мнением об отъезде Игоря Ларионова на финал Олимпиады

Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением об отъезде главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал Олимпиады — 2026 в Италии.

«Никак не отнёсся к отъезду Ларионова. Это личное дело каждого. Вдруг он Макдэвида поехал уговаривать? Может, со СКА бы и выиграл не только индивидуальные призы. Пора бы ему уже, поддерживаю его как спортсмен спортсмена. Хочется увидеть его с командным трофеем», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Алексей Морозов высказался о ситуации с проведением матчей в Сочи на фоне угроз атак БПЛА и допустил переносы домашних игр команды в другие города.

