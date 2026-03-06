Скидки
Президент КХЛ Морозов: посмотрите, сколько скандалов судейских было на Олимпиаде

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о судейских скандалах на Олимпийских играх 2026 года в Италии и оценил выступление сборной Словакии, в которых играли хоккеисты КХЛ. Национальная команда на турнире заняла четвёртое место, уступив во встрече за бронзовые медали сборной Финляндии (1:6).

«Посмотрите, сколько скандалов судейских было на Олимпиаде. Порадовали, что словаки далеко прошли, игроки КХЛ были не на последних ролях», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Ранее Алексей Морозов поделился мнением об отъезде главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал Олимпиады — 2026 в Италии.

Комментарии
