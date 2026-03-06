Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов оценил слова Ларионова, который торопился к просмотру футбольного матча

Морозов оценил слова Ларионова, который торопился к просмотру футбольного матча
Комментарии

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил слова главного тренера СКА Игоря Ларионова, который после игры с «Барысом» (7:0) торопился на просмотр футбольного матча «Реала».

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Барыс
Астана
1:0 Воробьёв (Дишковский, Голдобин) – 09:33 (5x5)     2:0 Плотников (Педан, Голдобин) – 11:53 (4x4)     3:0 Савиков (Бландизи, Уилсон) – 24:19 (5x5)     4:0 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 32:08 (5x5)     5:0 Поляков (Сапего, Гримальди) – 36:49 (5x5)     6:0 Плотников (Голдобин, Филлипс) – 51:07 (5x5)     7:0 Короткий (Хайруллин, Савиков) – 56:29 (5x5)    

«Спасибо, что Ларионов такой открытый человек и говорит: «Мало времени, надо футбол смотреть». Говорит не за спиной. Когда я нанимаю сотрудника, с него спрашиваю и говорю, что он должен делать. Кто его нанимал, тот и должен спрашивать. Ларионов открыто говорит, всем интересны его пресс-конференции. Он рассказывает рацион питания, хотя многие клубы скрывают это. Спасибо ему за это», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Поехали, скоро «Реал» Мадрид!» Ларионов — на пресс-конференции после разгрома «Барыса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android