Морозов оценил слова Ларионова, который торопился к просмотру футбольного матча
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов оценил слова главного тренера СКА Игоря Ларионова, который после игры с «Барысом» (7:0) торопился на просмотр футбольного матча «Реала».
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Барыс
Астана
1:0 Воробьёв (Дишковский, Голдобин) – 09:33 (5x5) 2:0 Плотников (Педан, Голдобин) – 11:53 (4x4) 3:0 Савиков (Бландизи, Уилсон) – 24:19 (5x5) 4:0 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 32:08 (5x5) 5:0 Поляков (Сапего, Гримальди) – 36:49 (5x5) 6:0 Плотников (Голдобин, Филлипс) – 51:07 (5x5) 7:0 Короткий (Хайруллин, Савиков) – 56:29 (5x5)
«Спасибо, что Ларионов такой открытый человек и говорит: «Мало времени, надо футбол смотреть». Говорит не за спиной. Когда я нанимаю сотрудника, с него спрашиваю и говорю, что он должен делать. Кто его нанимал, тот и должен спрашивать. Ларионов открыто говорит, всем интересны его пресс-конференции. Он рассказывает рацион питания, хотя многие клубы скрывают это. Спасибо ему за это», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
