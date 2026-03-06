Скидки
Алексей Морозов рассказал о борьбе с симуляциями хоккеистов в КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о борьбе с симуляциями игроков в организации.

«Боремся с симуляциями. Сейчас везде камеры, видим, как доктора говорят «лежи-лежи». С таким надо бороться. Будем инспектировать. Шкала нарушений увеличивается не просто так», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 91 очком после 63 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 97 очков после 61 игры.

