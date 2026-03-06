Скидки
Морозов заявил о возможном смягчении правила «трёх» и переподписаний контрактов в КХЛ

Морозов заявил о возможном смягчении правила «трёх» и переподписаний контрактов в КХЛ
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, что в организации возможно смягчение правила по переходу хоккеистов и правил переподписаний контрактов на понижение стоимости соглашения.

«Есть предложение смягчить правило «трёх». Клубы хотят между собой меняться большим количеством игроков. Сейчас вносим поправку перед советом директоров, будем обсуждать решение. Когда оно начало работать, тогда стали его докручивать. Мы ущемляли интерес игроков, [сейчас] смягчили это. Сделаем предложение совету директоров. То же самое касается и правила переподписаний на понижение контрактов», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

