Рябыкин: по поводу жёсткой дисквалификации Сергеева за подножку арбитру есть вопросы

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об удалении защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева за контакт с арбитром во встрече с «Автомобилистом» (0:4) и последующей трёхматчевой дисквалификации игрока.

— Соглашусь с удалением Сергеева. Да, он был весь в борьбе, возможно, не видел лайнсмена, но по правилам КХЛ всё равно должен был избегать столкновения, как бы это ни было сложно.

А вот по поводу довольно жёсткой дисквалификации есть вопросы. Никакого умысла в действиях защитника я не увидел, там несчастный случай. В хоккее такое нередко бывает, иногда даже сами судьи врезаются в хоккеистов, но арбитров за эти ошибки никто не удаляет и не наказывает.

— Некоторые эксперты во всём винят лайнсмена, который после вбрасывания не отъехал от круга. Есть здесь рациональное зерно?

— На мой взгляд, нет. Очень плотный эпизод, у лайнсмена не было возможности быстро отъехать. Он ни в чём не виноват. Повторюсь, несчастный случай, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.