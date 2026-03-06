Скидки
Рябыкин: по поводу жёсткой дисквалификации Сергеева за подножку арбитру есть вопросы

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об удалении защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева за контакт с арбитром во встрече с «Автомобилистом» (0:4) и последующей трёхматчевой дисквалификации игрока.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

— Соглашусь с удалением Сергеева. Да, он был весь в борьбе, возможно, не видел лайнсмена, но по правилам КХЛ всё равно должен был избегать столкновения, как бы это ни было сложно.

А вот по поводу довольно жёсткой дисквалификации есть вопросы. Никакого умысла в действиях защитника я не увидел, там несчастный случай. В хоккее такое нередко бывает, иногда даже сами судьи врезаются в хоккеистов, но арбитров за эти ошибки никто не удаляет и не наказывает.

— Некоторые эксперты во всём винят лайнсмена, который после вбрасывания не отъехал от круга. Есть здесь рациональное зерно?
— На мой взгляд, нет. Очень плотный эпизод, у лайнсмена не было возможности быстро отъехать. Он ни в чём не виноват. Повторюсь, несчастный случай, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Защитник московского «Динамо» Сергеев за контакт с арбитром дисквалифицирован на три матча
