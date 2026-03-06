«Амур» будет биться до конца, но «Сибирь» не отпустит». Красиков — о борьбе за плей-офф

Экс-вратарь клубов КХЛ Алексей Красиков считает, что «Сибирь», а не «Амур» попадёт в кубковую восьмёрку на Востоке.

«Хабаровчане будут биться до конца, но «Сибирь» не отпустит. У них отличные взаимоотношения тренера с коллективом, все понимают, к чему идут, тренер смог собрать команду вокруг себя. «Сибирь» выбралась из плачевной ситуации в начале сезона и показывает хороший уровень игры.

У них уже идёт плей-офф, они выходят на лёд умирать и прикладывать усилия, чтобы достичь цели. А команды, которые уже готовятся в кубковым матчам, могут быть под нагрузками, например. Поэтому некоторые факторы могут быть в пользу «Сибири», — цитирует Красикова сайт КХЛ.

«Амур» отстаёт от «Сибири» на пять очков. Командам осталось провести в регулярке по шесть матчей.