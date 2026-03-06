Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар высоко оценил игру Артемия Панарина
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар прокомментировал игру российского форварда команды Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Панарин (Копитар, Андерсон) – 03:17 2:0 Хелениус (Мэлотт, Уорд) – 34:20 3:0 Андерсон (Даути, Кемпе) – 35:51 3:1 Хорват (Пажо) – 39:59 4:1 Лаферрье (Кларк, Кемпер) – 42:30 (pp) 4:2 Пелеч (Пажо) – 44:30 (sh) 5:2 Кемпе (Кларк, Панарин) – 48:30 5:3 Хейнеман (Шефер, Барзал) – 58:01
«Панарин был надёжен, это очевидно. Он придал нам импульс в большинстве, что всегда приветствуется, и мы создавали моменты, больше времени проводили в зоне соперника, так что это, безусловно, позитивный момент», — приводит слова Копитара сайт НХЛ.
Напомним, Панарин теперь в своём активе имеет 10 сезонов с 20 и более заброшенными шайбами. Артемий стал первым незадрафтованным игроком со времён Мартена Сан-Луи, проведшим 10+ сезонов с 20+ голами.
