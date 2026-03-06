Капитан «Лос-Анджелеса» Копитар высоко оценил игру Артемия Панарина

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар прокомментировал игру российского форварда команды Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3).

«Панарин был надёжен, это очевидно. Он придал нам импульс в большинстве, что всегда приветствуется, и мы создавали моменты, больше времени проводили в зоне соперника, так что это, безусловно, позитивный момент», — приводит слова Копитара сайт НХЛ.

Напомним, Панарин теперь в своём активе имеет 10 сезонов с 20 и более заброшенными шайбами. Артемий стал первым незадрафтованным игроком со времён Мартена Сан-Луи, проведшим 10+ сезонов с 20+ голами.