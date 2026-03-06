Скидки
Двукратный обладатель Кубка Стэнли: «Кингз» нужен хоккеист с именем, Панарин им и будет

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов высказался о перспективах 34-летнего российского нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес Кингз».

«Панарин — молодец, он ещё забьёт свои голы за «Кингс». Такой переход был решением клуба. Генеральный менеджер отмечал, что они много матчей проигрывали в одну шайбу, и именно такого игрока не хватало, который может забить в овертайме или в конце матча. Им нужен такой знаковый игрок, который может забить эти голы. Тем более Копитар проводит последний сезон за клуб. Поэтому им нужен хоккеист с именем. Панарин им и будет», — приводит слова Немчинова Legalbet.

