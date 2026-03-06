Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин: осенью никто не верил в Уфу, но вот что такое, когда все плывут в одной лодке

Рябыкин: осенью никто не верил в Уфу, но вот что такое, когда все плывут в одной лодке
Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил изменения в игре «Салавата Юлаева» по ходу нынешнего сезона КХЛ.

— В очередной раз приятно удивил «Салават Юлаев». Команда находится на спаренных матчах на Дальнем Востоке, это, мягко говоря, не самое простое турне чемпионата КХЛ. Тем не менее вчера в матче с супермотивированным «Амуром» именно Уфа, несмотря на усталость, взяла два очка и гарантировала себе место в плей-офф. Такой выход символичен, он во многом характеризует этот сезон «Салавата».

— О чём речь?
— В начале осени никто не верил в Уфу, у команды было много потерь – и кадровых, и в плане бюджета. Она шла последней или предпоследней, сам факт выхода в плей-офф ставился под большое сомнение.

Но вот что такое, когда все плывут в одной лодке – и главный тренер контролирует ситуацию, в определённой степени влияет на кадровую политику. Уфа выровняла свой ход, добавила, закрепилась на пятом месте в конференции, выше «Трактора». Полезный урок, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Рябыкин: по поводу жёсткой дисквалификации Сергеева за подножку арбитру есть вопросы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android