Рябыкин: осенью никто не верил в Уфу, но вот что такое, когда все плывут в одной лодке

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил изменения в игре «Салавата Юлаева» по ходу нынешнего сезона КХЛ.

— В очередной раз приятно удивил «Салават Юлаев». Команда находится на спаренных матчах на Дальнем Востоке, это, мягко говоря, не самое простое турне чемпионата КХЛ. Тем не менее вчера в матче с супермотивированным «Амуром» именно Уфа, несмотря на усталость, взяла два очка и гарантировала себе место в плей-офф. Такой выход символичен, он во многом характеризует этот сезон «Салавата».

— О чём речь?

— В начале осени никто не верил в Уфу, у команды было много потерь – и кадровых, и в плане бюджета. Она шла последней или предпоследней, сам факт выхода в плей-офф ставился под большое сомнение.

Но вот что такое, когда все плывут в одной лодке – и главный тренер контролирует ситуацию, в определённой степени влияет на кадровую политику. Уфа выровняла свой ход, добавила, закрепилась на пятом месте в конференции, выше «Трактора». Полезный урок, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.