Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз внесён в список травмированных

Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз внесён в список травмированных. Об этом сообщила пресс-служба белорусского клуба.

Форвард получил повреждение в матче с магнитогорским «Металлургом» (0:3). Из-за травмы Мороз не попал в заявку минчан на следующую встречу со СКА (1:2 ОТ). На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов подтвердил наличие повреждения у хоккеиста, однако не стал уточнять его характер и степень тяжести.

Минское «Динамо» с 83 очками после 63 проведённых встреч занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре «Динамо» 9 марта сыграет в гостях с московскими одноклубниками.

