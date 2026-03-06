Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лебрюн: обмен Карлсона произошёл так поздно, что Джон уже спал и узнал о нём только утром

Лебрюн: обмен Карлсона произошёл так поздно, что Джон уже спал и узнал о нём только утром
Комментарии

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн рассказал подробности о переходе защитника Джона Карлсона из «Вашингтон Кэпиталз» в «Анахайм Дакс».

«Обмен произошёл так поздно (во втором часу ночи. — Прим. «Чемпионата»), что Джон Карлсон уже спал и узнал о нём только сегодня утром. Очевидно, это был тяжёлый обмен для «Кэпиталз», но их игра после перерыва заставила их быть реалистами (обмен Дауда в том числе). Тем не менее, сегодня они постараются усилить состав, если это будет возможно», — написал Лебрюн.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Материалы по теме
«Вашингтон» выбросил белый флаг? Обменял легенду, который всю карьеру провёл с Овечкиным
«Вашингтон» выбросил белый флаг? Обменял легенду, который всю карьеру провёл с Овечкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android