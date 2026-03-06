Лебрюн: обмен Карлсона произошёл так поздно, что Джон уже спал и узнал о нём только утром

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн рассказал подробности о переходе защитника Джона Карлсона из «Вашингтон Кэпиталз» в «Анахайм Дакс».

«Обмен произошёл так поздно (во втором часу ночи. — Прим. «Чемпионата»), что Джон Карлсон уже спал и узнал о нём только сегодня утром. Очевидно, это был тяжёлый обмен для «Кэпиталз», но их игра после перерыва заставила их быть реалистами (обмен Дауда в том числе). Тем не менее, сегодня они постараются усилить состав, если это будет возможно», — написал Лебрюн.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.