«Я в шоке, как и игроки «Вашингтона». Ти Джей Оши — о переходе Карлсона в «Анахайм»

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши отреагировал на переход защитника Джона Карлсона из столичного клуба в «Анахайм Дакс».

«Какого феноменального лидера, игрока и человека получил «Анахайм». Я в шоке, как и болельщики, игроки «Вашингтона». Пройдёт ещё очень много времени, прежде чем какой-нибудь защитник приблизится к тому, что сделал 74-й номер в «Вашингтоне». Удачи тебе на Западе, Джонни!» — написал Оши на своей странице в социальной сети Х.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.