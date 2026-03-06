Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Призёр ОИ А. Николишин назвал главные открытия олимпийского хоккейного турнира в Италии

Призёр ОИ А. Николишин назвал главные открытия олимпийского хоккейного турнира в Италии
Комментарии

Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин рассказал о главных открытиях олимпийского хоккейного турнира в Италии.

«Вратарь словаков Главай очень сильно отыграл. А Слафковски! Не ожидал, что он будет настолько выделяться на фоне этой Словакии, на фоне остальных игроков. Рэймонд очень порадовал. Плюс Фэйбер — защитник у американцев.

Хьюзы… Ну, Хьюзы просто раскрыли свой потенциал, который для меня секретом и не был — и у того, и у другого. Я их достаточно давно знаю и вёл их ещё на драфте, это не сюрприз, они просто реализовались.

Приятно удивил Хеллебайк. Для решающего турнира прямо молодец, круто сыграл. Нельзя сказать, что кто-то прямо разочаровал. Тут можно многих игроков взять и у шведов, и у финнов», — приводит слова Николишина «Газета.Ru».

Материалы по теме
Президент КХЛ Морозов: посмотрите, сколько скандалов судейских было на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android