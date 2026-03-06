Призёр ОИ А. Николишин назвал главные открытия олимпийского хоккейного турнира в Италии

Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин рассказал о главных открытиях олимпийского хоккейного турнира в Италии.

«Вратарь словаков Главай очень сильно отыграл. А Слафковски! Не ожидал, что он будет настолько выделяться на фоне этой Словакии, на фоне остальных игроков. Рэймонд очень порадовал. Плюс Фэйбер — защитник у американцев.

Хьюзы… Ну, Хьюзы просто раскрыли свой потенциал, который для меня секретом и не был — и у того, и у другого. Я их достаточно давно знаю и вёл их ещё на драфте, это не сюрприз, они просто реализовались.

Приятно удивил Хеллебайк. Для решающего турнира прямо молодец, круто сыграл. Нельзя сказать, что кто-то прямо разочаровал. Тут можно многих игроков взять и у шведов, и у финнов», — приводит слова Николишина «Газета.Ru».