Владелец «Миннесоты» отреагировал на клубный рекорд Капризова по голам
Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд прокомментировал установление российским нападающим Кириллом Капризовым нового клубного рекорда по голам. Форвард забросил свою 220-ю шайбу за «дикарей» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) и превзошёл предыдущее достижение Мариана Габорика.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 03:46 2:0 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 24:59 (pp) 2:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 35:07 3:1 Тренин (Цуккарелло) – 37:10 4:1 Хьюз – 46:53 5:1 Капризов (Фэйбер, Болди) – 56:41
«Удивительно, что Кирилл побил рекорд результативности «Уайлд» за шесть сезонов, а Мариану Габорику на это потребовалось восемь сезонов. Я действительно верю, что у нас есть команда, которая может всерьёз бороться за Кубок Стэнли в течение многих лет», – приводит слова Лейпольда Odds.ru.
28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 381 матч в регулярных чемпионатах, 220 заброшенных шайб и 241 результативная передача.
