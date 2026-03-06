Скидки
Владелец «Миннесоты» отреагировал на клубный рекорд Капризова по голам

Владелец «Миннесоты» отреагировал на клубный рекорд Капризова по голам
Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд прокомментировал установление российским нападающим Кириллом Капризовым нового клубного рекорда по голам. Форвард забросил свою 220-ю шайбу за «дикарей» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) и превзошёл предыдущее достижение Мариана Габорика.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 03:46     2:0 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 24:59 (pp)     2:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 35:07     3:1 Тренин (Цуккарелло) – 37:10     4:1 Хьюз – 46:53     5:1 Капризов (Фэйбер, Болди) – 56:41    

«Удивительно, что Кирилл побил рекорд результативности «Уайлд» за шесть сезонов, а Мариану Габорику на это потребовалось восемь сезонов. Я действительно верю, что у нас есть команда, которая может всерьёз бороться за Кубок Стэнли в течение многих лет», – приводит слова Лейпольда Odds.ru.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 381 матч в регулярных чемпионатах, 220 заброшенных шайб и 241 результативная передача.

Капризов — новый король «Миннесоты»! А кто они — лучшие голеадоры каждого клуба НХЛ?
Капризов — новый король «Миннесоты»! А кто они — лучшие голеадоры каждого клуба НХЛ?
