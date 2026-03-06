Владелец «Миннесоты» отреагировал на клубный рекорд Капризова по голам

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крэйг Лейпольд прокомментировал установление российским нападающим Кириллом Капризовым нового клубного рекорда по голам. Форвард забросил свою 220-ю шайбу за «дикарей» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1) и превзошёл предыдущее достижение Мариана Габорика.

«Удивительно, что Кирилл побил рекорд результативности «Уайлд» за шесть сезонов, а Мариану Габорику на это потребовалось восемь сезонов. Я действительно верю, что у нас есть команда, которая может всерьёз бороться за Кубок Стэнли в течение многих лет», – приводит слова Лейпольда Odds.ru.

28-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/2021. Всего на его счету 381 матч в регулярных чемпионатах, 220 заброшенных шайб и 241 результативная передача.