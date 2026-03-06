Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев высказался об удалении Сергеева за подножку арбитру в игре с «Автомобилистом»

Плющев высказался об удалении Сергеева за подножку арбитру в игре с «Автомобилистом»
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал удаление защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева за контакт с арбитром во встрече с «Автомобилистом» (0:4) и последующую трёхматчевую дисквалификацию игрока.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5)     0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5)     0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5)     0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)    

«Я был на этом матче, смотрел его на арене. К сожалению, с верхушки, где я находился, тяжело было разглядеть. Вопрос в другом: специалисты действительно должны разобраться в случившемся. Судья, вбросив шайбу, остался на месте. Почему? Обычно судьи, вбрасывая шайбу, отъезжают назад, давая возможность бороться игрокам», — приводит слова Плющева Vprognoze.

На 14-й минуте встречи Сергеев был удалён на две минуты за атаку судьи. Во время вбрасывания хоккеист московского клуба сбил судью.

Материалы по теме
Официально
Защитник московского «Динамо» Сергеев за контакт с арбитром дисквалифицирован на три матча
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android