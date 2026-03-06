Плющев высказался об удалении Сергеева за подножку арбитру в игре с «Автомобилистом»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал удаление защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева за контакт с арбитром во встрече с «Автомобилистом» (0:4) и последующую трёхматчевую дисквалификацию игрока.

«Я был на этом матче, смотрел его на арене. К сожалению, с верхушки, где я находился, тяжело было разглядеть. Вопрос в другом: специалисты действительно должны разобраться в случившемся. Судья, вбросив шайбу, остался на месте. Почему? Обычно судьи, вбрасывая шайбу, отъезжают назад, давая возможность бороться игрокам», — приводит слова Плющева Vprognoze.

На 14-й минуте встречи Сергеев был удалён на две минуты за атаку судьи. Во время вбрасывания хоккеист московского клуба сбил судью.