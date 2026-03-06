Плющев высказался об удалении Сергеева за подножку арбитру в игре с «Автомобилистом»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал удаление защитника московского «Динамо» Артёма Сергеева за контакт с арбитром во встрече с «Автомобилистом» (0:4) и последующую трёхматчевую дисквалификацию игрока.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Шаров (Кизимов, Бусыгин) – 07:05 (5x5) 0:2 Спронг (Кизимов, Зборовский) – 24:10 (5x5) 0:3 Шашков (Романцев, Тарасов) – 38:37 (5x5) 0:4 Бусыгин (Шаров, Спронг) – 43:39 (5x5)
«Я был на этом матче, смотрел его на арене. К сожалению, с верхушки, где я находился, тяжело было разглядеть. Вопрос в другом: специалисты действительно должны разобраться в случившемся. Судья, вбросив шайбу, остался на месте. Почему? Обычно судьи, вбрасывая шайбу, отъезжают назад, давая возможность бороться игрокам», — приводит слова Плющева Vprognoze.
На 14-й минуте встречи Сергеев был удалён на две минуты за атаку судьи. Во время вбрасывания хоккеист московского клуба сбил судью.
