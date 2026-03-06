Сергачёв — о своём стиле: ребята из «Юты» каждый раз ждут, в чём я приду

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв, признанный НХЛ самым стильным игроком лиги, рассказал, как в команде относятся к его выбору одежды.

— Какая реакция у партнёров по команде на ваши луки?

— Реакция нормальная. Ребята поддерживают, каждый раз ждут, в чём я приду. Я обычно приезжаю на арену одним из последних, и они уже сидят в лаунже и ждут, чтобы посмотреть. Это приятно. Многие спрашивают, как я это делаю, с кем работаю, какие бренды использую. Интересуются куртками, обувью.

В основном обсуждаю всё с Клейтоном Келлером. Он тоже глубоко в этой теме, с ним есть о чём поговорить. У него хороший стиль, такой стрит-стайл. С ребятами из «Торонто» тоже общались: они сделали мне комплименты, я им — тоже. Пару раз подходили топовые хоккеисты из других команд и говорили, что следят за моими образами. Это было очень приятно, — приводит слова Сергачёва Sports.ru.