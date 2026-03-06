Скидки
«Это тяжело». Мэттьюс — о безголевой серии из 10 матчей за «Торонто»

Комментарии

Нападающий и капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о своей безголевой серии из 10 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

«Это тяжело. В последних трёх играх у меня было много хороших моментов, однако шайба ни разу не попала в сетку. Но моменты есть. Такие отрезки иногда бывают, и нужно просто упорно трудиться», – приводит слова Мэттьюса Pro Football & Sports Network.

28-летний нападающий набрал 7 (0+7) очков на этом отрезке. В нынешнем сезоне на счету Мэттьюса 52 (26+26) очков в 57 встречах при полезности «-2». Всего Остон провёл 686 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 779 (427+352) очков.

