«Сочи» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 6 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Сочи состоится встреча между «Сочи» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Большой» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Авангард Омск

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече победу одержала омская команда со счётом 5:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» провёл 60 игр, в которых набрал 42 очка и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 90 очками после 62 матчей находится на второй строчке Восточной конференции.