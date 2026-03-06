«Сочи» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 6 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Сочи состоится встреча между «Сочи» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Большой» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече победу одержала омская команда со счётом 5:2.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» провёл 60 игр, в которых набрал 42 очка и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 90 очками после 62 матчей находится на второй строчке Восточной конференции.