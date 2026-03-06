Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сочи — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 19:30 мск

«Сочи» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 6 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Сочи состоится встреча между «Сочи» и омским «Авангардом». Матч на стадионе «Большой» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой встрече победу одержала омская команда со счётом 5:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» провёл 60 игр, в которых набрал 42 очка и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 90 очками после 62 матчей находится на второй строчке Восточной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Жизнь внесла новое неравенство в КХЛ. Есть ли идеальный выход из ситуации с «Сочи»?
Жизнь внесла новое неравенство в КХЛ. Есть ли идеальный выход из ситуации с «Сочи»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android