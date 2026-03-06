Рябыкин — о Е. Кузнецове: в КХЛ не так много мастерства, чтобы терять таких людей

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев».

– Для вас лидерство Кузнецова в Уфе – сюрприз?

– Никакого сюрприза. У нас в КХЛ не так много мастерства, чтобы терять таких людей, как Кузнецов. А слова о том, что он не готов физически, – это скорее отговорки. Во всяком случае, в Уфе тренеры за счёт доверия быстро вывели его на уровень, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

33-летний форвард перешёл в «Салават Юлаев» из «Металлурга» по ходу регулярного чемпионата. За 15 матчей в уфимском клубе он набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «-8».