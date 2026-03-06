Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин — о Е. Кузнецове: в КХЛ не так много мастерства, чтобы терять таких людей

Рябыкин — о Е. Кузнецове: в КХЛ не так много мастерства, чтобы терять таких людей
Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев».

– Для вас лидерство Кузнецова в Уфе – сюрприз?
– Никакого сюрприза. У нас в КХЛ не так много мастерства, чтобы терять таких людей, как Кузнецов. А слова о том, что он не готов физически, – это скорее отговорки. Во всяком случае, в Уфе тренеры за счёт доверия быстро вывели его на уровень, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

33-летний форвард перешёл в «Салават Юлаев» из «Металлурга» по ходу регулярного чемпионата. За 15 матчей в уфимском клубе он набрал 16 (6+10) очков при показателе полезности «-8».

Материалы по теме
В каком же порядке Кузнецов! В «Салавате Юлаеве» он раскрылся по-новому
В каком же порядке Кузнецов! В «Салавате Юлаеве» он раскрылся по-новому
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android