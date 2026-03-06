«Анахайм» продлил контракт с форвардом Пилингом на четыре года

«Анахайм Дакс» объявил о продлении контракта с нападающим Райаном Пилингом. Соглашение со средней годовой зарплатой $ 3,75 млн рассчитано на четыре сезона.

Пилинг проводит свой первый сезон за «уток» после обмена из «Филадельфии Флайерз». В нынешнем сезоне на его счету 24 (7+17) очка в 54 матчах при полезности «+8». Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Райан провёл 337 игр, в которых отметился 50 заброшенными шайбами и 69 результативными передачами.

27-летний форвард занимает второе место в клубе по времени в меньшинстве за матч (2:23) и набрал 3 (1+2) очка при игре в этом формате.

Пилинг был выбран «Монреаль Канадиенс» под общим 25-м номером в первом раунде на драфте НХЛ 2017 года.