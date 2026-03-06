Защитник «Юты» Сергачёв выбыл на несколько дней из-за травмы

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв пропустит несколько дней из-за травмы нижней части тела. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

27-летний россиянин не принимал участия в прошедшем матче своей команды с «Филадельфией Флайерз» (3:0). 8 марта «Юта» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а 10 марта встретится с «Чикаго Блэкхоукс».

В нынешнем сезоне Сергачёв провёл 61 встречу, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами при полезности «+3». Всего на счету Михаила 613 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 352 (73+279) очка.

На данный момент «Юта» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ с 70 очками после 62 матчей.