Капитан «Чикаго» Фолиньо — о матчах в день дедлайна: всегда считал это глупостью

Нападающий и капитан «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо выразил недовольство тем, что в НХЛ проходят матчи в день дедлайна обменов. Дедлайн в лиге назначен на 6 марта.

«Лично я всегда считал это глупостью. Я думаю, это отвлекает всех. Независимо от того, являешься ты кандидатом на обмен или нет. Я считаю, что это странный день. И я не понимаю, почему лига не решила просто сделать этот день тренировочным для всех.

Это странный день. Это часть профессиональной карьеры, но я не понимаю, почему в этот день обязательно должны быть матчи. Просто назначайте каждый год определённый день и действуйте по этому принципу», – приводит слова Фолиньо The Athletic.