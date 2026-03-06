Форвард «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин подарил Басте джерси уфимского клуба

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин подарил джерси уфимского клуба российскому музыкальному исполнителю Василию Вакуленко, известному под сценическим именем Баста.

«Баста выбрал правильный зелёный. Глеб Кузьмин подарил джерси «Салавата Юлаева» Василию Вакуленко!» — написала пресс-служба «Салавата» в телеграм-канале.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл семь матчей за «Салават Юлаев», в которых не отметился результативными действиями.

На данный момент уфимский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда заработала 70 очков в 62 встречах. Ранее «Салават» смог гарантировать себе выход в плей-офф КХЛ.